Ook ZZP Nederland kritisch over zzp-plannen

Belangenorganisatie voor zelfstandigen ZZP Nederland heeft zich uitgesproken tegen de kabinetsplannen voor een opvolger van de Wet DBA. De voorgestelde maatregel, waarbij een opdrachtgeversverklaring wordt ingevoerd voor zzp’ers, is volgens ZZP Nederland-voorman Maarten Post „ondoelmatig, onuitvoerbaar en niet handhaafbaar”.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken liet woensdag al weten niet aan de plannen te willen tornen. Hij stelt dat de verklaring nodig is om duidelijkheid te scheppen voor opdrachtgevers of iemand werkelijk zelfstandig is. Volgens ZZP Nederland is dat echter onterecht. De organisatie wil dat er afgestapt wordt van werknemerswetgeving voor ondernemers en in plaats daarvan specifieke wetgeving voor zelfstandigen komt.

Eerder had ook de belangenvereniging voor zzp’ers in de bouwsector al de nodige kritiek op de plannen. Die organisatie waarschuwde voor administratieve rompslomp zonder dat de opdrachtgeversverklaring iets oplost.