Ook Wizz Air pakt wildgroei handbagage aan

In navolging van Ryanair past ook branchegenoot Wizz Air zijn bagagebeleid aan. Vanaf 1 november dit jaar mag iedere passagier één handbagage gratis meenemen in de cabine. De van oorsprong Hongaarse prijsvechter wil het in- en uitstappen door passagiers vlotter laten verlopen.

De aanpassing is onder meer bedoeld om vertragingen te voorkomen. Uit statistieken van Wizz Air blijkt dat meer dan 10.000 vluchten per jaar getroffen worden door vertragingen die te maken hebben met bagage. Wizz Air biedt onder meer vluchten aan vanaf Eindhoven Airport.

Voor reguliere passagiers betekent de aanpassing concreet dat Wizz Air-reizigers een stuk handbagage van 40 bij 30 bij 20 cm mag worden meegenomen. Passagiers die WIZZ Priority kopen, mogen een iets grotere trolley meenemen als handbagage. Voor tassen die meer dan 10 kilo wegen wordt een meerprijs in rekening gebracht. De extra kosten bedragen dan minstens 7 euro.