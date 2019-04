Ook Wall Street sluit met verlies

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van Europa. De markten gaan gebukt onder oplopende handelsspanningen, dit keer tussen Europa en de VS. Ook de versomberde blik op de wereldeconomie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) drukte op het sentiment. Verder borduurt de regering-Trump alvast voort op een harde brexit.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 26.150,58 punten. De S&P 500 verloor 0,6 procent tot 2878,20 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 7909,28 punten.

President Donald Trump dreigde met miljarden aan importheffingen op goederen van Europese makelij. De VS willen hiermee de EU dwingen om van subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus af te stappen. De EU beloofde anderzijds eigen heffingen op de Amerikaanse goederen voor te bereiden vanwege de steun van de Amerikaanse overheid aan vliegtuigfabrikant Boeing. De handelsvetes die de VS voeren zijn mede voor het IMF reden de groeiramingen naar beneden bij te stellen.

Boeing, dat ook kampt met de naweeën van twee dodelijke vliegtuigongelukken, verloor 1,5 procent. De vliegtuigmaker zag het aantal leveringen fors dalen. Volgens kenners van JPMorgan kost het niet kunnen leveren van 737 MAX-vliegtuigen, die vanwege veiligheidsissues aan de grond moeten blijven, Boeing maandelijks 1 miljard dollar.

Facebook won 1,5 procent. De socialemediagigant gaat wereldwijd zijn gebruiksvoorwaarden aanpassen en geeft ook meer inzicht in het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden. Ook komt er opheldering over hoe een Facebook-account kan worden verwijderd.

Wynn Resorts verloor 3,9 procent. Het Amerikaanse casinobedrijf stuurde een overnamevoorstel van 7,1 miljard dollar naar de Australische branchegenoot Crown Resorts. Later trok het zijn plan weer in nadat de Australiërs het bericht tegen de afspraken in wereldkundig maakten.

De euro was 1,1265 dollar waard, tegen 1,1281 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 64,08 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 70,66 dollar per vat.