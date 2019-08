Ook Wall Street sluit hoger op handelshoop

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst de dag uit gegaan. Beleggers waren positief gestemd door berichten over een hervatting van de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Ook zei China niet direct terug te slaan tegen de VS voor het aankondigen van nieuwe importheffingen. Verder kwam onder meer een reeks winkelbedrijven met cijfers.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 26.362,25 punten. De breder samengestelde S&P 500 won ook 1,3 procent tot 2924,58 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 7973,40 punten.

Volgens het Chinese ministerie van Handel kunnen er in september in Washington weer ontmoetingen plaatsvinden tussen de onderhandelaars van China en de VS om te praten over een oplossing voor de slepende handelsvete. Peking herhaalde de kwestie op rustige wijze te willen oplossen.

Het optimisme over een eventuele doorbraak aan het handelsfront was goed nieuws voor bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen. Zo wonnen Apple en vliegtuigbouwer Boeing tot 1,7 procent. In de chipsector stegen Intel, Qualcomm, Advanced Micro Devices (AMD) en Nvidia tot 3,6 procent.

Best Buy verloor 8 procent. De elektronicaketen verlaagde zijn omzetverwachting voor het gehele gebroken boekjaar, maar schroefde wel de winstprognose omhoog. Kledingverkoper Abercrombie & Fitch zakte ruim 15 procent na een omzetalarm.

Verder waren er wisselende resultaten voor de discountwinkelketens Dollar General (plus 10,7 procent) en Dollar Tree (min 1,9 procent), levensmiddelenconcern Hain Celestial (plus 3,7 procent) en warenhuisonderneming Burlington Stores (plus 18,6 procent) de boeken.

Beleggers verwerkten verder een nieuwe raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. De groei van ’s werelds grootste economie werd herzien tot 2 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 2,1 procent. Verder kwamen er tegenvallende cijfers over de huizenmarkt.

De euro was 1,1057 dollar waard, tegen 1,1056 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 56,58 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 60,99 dollar per vat.