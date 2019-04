Ook Wall Street dicht vanwege Goede Vrijdag

De Amerikaanse beurzen blijven vrijdag gesloten vanwege Goede Vrijdag. In tegenstelling tot de Europese beurzen wordt er maandag, op tweede paasdag, wel gehandeld in New York.

Volgende week is de agenda goed gevuld met veel bedrijven die met kwartaalupdates komen. Zo openen in de VS onder meer Boeing, Facebook, Microsoft, Tesla, Amazon, Intel en Coca-Cola de boeken.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag in aanloop naar het lange paasweekeinde licht hoger. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 26.559,54 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2905,03 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won een fractie tot 7998,06 punten.