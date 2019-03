Ook vrije keuze op privaat energienetwerk

Het wordt voor afnemers van private energienetwerken gemakkelijker om hun eigen energieleverancier te kiezen. Formeel hadden ze die mogelijkheid al, maar door een ratjetoe aan regels en technische systemen zaten deze klanten in de praktijk aan één leverancier vast. Daar komt nu verandering in, schrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een brief aan de sector.

Nederland telt zo’n 120 gesloten energienetwerken. Bekende voorbeelden zijn de netwerken van Schiphol, Tata Steel, Shell en de TU Eindhoven, die als grootverbruikers zelf graag controle willen over de levering van gas en elektriciteit. Op deze gesloten netten zijn vaak ook andere bedrijven aangesloten. De ACM kreeg van deze afnemers vaak te horen dat ze het belangrijk vinden zelf hun leverancier te kunnen kiezen, omdat ze bijvoorbeeld groene stroom willen.

De toezichthouder heeft de regels over de openstelling van deze privénetwerken daarom verduidelijkt. Daarnaast is samen met energiebedrijven een nieuw ict-systeem in het leven geroepen, waardoor verschillende aanbieders gemakkelijker toegang krijgen tot een gesloten energienetwerk.