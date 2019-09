Ook voorzitter Cathay Pacific vertrekt

Cathay Pacific-voorzitter John Slosar vertrekt begin november bij de Hongkongse luchtvaartmaatschappij. Daarmee volgt hij het voorbeeld van topman Rupert Hogg en een aantal andere bestuurders die een paar weken geleden al hun biezen pakten. Ook het vertrek van Slosar lijkt verband te houden met recente gebeurtenissen in Hongkong.

Cathay is in een lastige positie terechtgekomen door aanhoudende protesten in Hongkong. Demonstranten ageren al weken tegen politieke invloed van Peking op de autonome regio. Werknemersverenigingen bij Cathay steunen de acties. Peking wil dat de maatschappij optreedt tegen zijn protesterende werknemers. Ook eist China inzage in welke personeelsleden er naar het vasteland vliegen.

Chinese staatsbedrijven begonnen inmiddels een boycot tegen Cathay. De luchtvaartmaatschappij kreeg ook een berisping van de Chinese luchtvaartautoriteit. Slosar zei eerder al dat de door de kwestie het imago van de maatschappij is geschaad. Cathay-moederbedrijf Swire wil geen problemen met Peking en is bezig de bezem door zijn kostbaarste bezit te halen.