Ook Volvo heeft probleem met uitstootwaarden

Truck- en bussenmaker Volvo is de volgende op de lijst met voertuigbouwers die een probleem hebben met uitstootwaarden. Het Zweedse bedrijf meldde dinsdag dat bepaalde filters sneller slijten dan aanvankelijk werd gedacht.

Daarmee zijn Volvo’s die al een tijdje op de weg rijden mogelijk vervuilender dan toegestaan. Bij levering voldoen de voertuigen volgens Volvo wel aan de regels.

Het gaat met name om voertuigen die in de Verenigde Staten en in Europa op de weg rijden. Volvo heeft verscheidene autoriteiten en regelgevende instanties inmiddels geïnformeerd. Daarbij is ook gesproken over een planning om het probleem aan te pakken.

Volgens Volvo is het nog te vroeg om over de financiële impact van de zaak te praten. Wel waarschuwde het bedrijf voor kosten die „aanzienlijk” kunnen zijn. Het probleem wordt momenteel onderzocht.

Volvo is een van ’s werelds grootste vrachtwagenmakers. Tot nu toe ontsprongen de truckbouwers de dans als het gaat om problemen met uitstootwaarden. Kritisch onderzoek naar aanleiding van de problemen die drie jaar geleden bij de Duitse autofabrikant Volkswagen opdoken, brachten de nodige kwesties aan het licht.

Volkswagen gebruikte zogeheten sjoemelsoftware om de daadwerkelijke uitstoot van diesels te maskeren. Sinds het schandaal wereldkundig werd zijn ook andere automakers op de vingers getikt. Bij meerdere bedrijven werden invallen gedaan door autoriteiten.

Opel

De Duitse autoriteiten hebben maandag invallen gedaan bij vestigingen van autofabrikant Opel in Rüsselsheim en Kaiserslautern. De invallen hebben volgens de Duitse krant Bild betrekking op sjoemeldiesels.

Tot 95.000 auto’s zouden uitgerust zijn met software om de uitstoot te beperken tijdens tests. Het gaat om dieselmotoren die voldoen aan de modernste Euro 6-uitstootnormen.

Eerder gaf Opel al toe dat een dieselmotor van software was voorzien die onder bepaalde omstandigheden een deel van het systeem dat de uitstoot reguleert, uitschakelt. Dat zou toegestaan zijn om de motor te beschermen.

Opel behoort sinds vorig jaar tot het Franse bedrijf PSA Peugeot Citroën.