Ook Vodafone biedt abonnementen met 5G aan

Het gros van de klanten van Vodafone heeft in principe vanaf maart een abonnement dat toegang geeft tot 5G, snel draadloos internet. Maar daar kunnen ze pas gebruik van maken als ze een toestel hebben dat deze technologie ondersteunt en als het netwerk van Vodafone er klaar voor is.

Alle bestaande en nieuwe klanten met een standaardabonnement, Vodafone Red genaamd, krijgen vanaf volgende maand toegang tot 5G. Het is nog onduidelijk wanneer klanten daadwerkelijk gebruik kunnen maken van dit snellere netwerk. Nog niet alle antennes van de telecomaanbieder zijn uitgebreid met de benodigde technologie. Daarnaast moet Vodafone de veilingen van de frequenties afwachten, die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden. Vodafone biedt vanaf woensdag toestellen aan die 5G ondersteunen, drie varianten van de Samsung S20. Klanten zonder zulke technologie in hun smartphone kunnen sowieso geen gebruikmaken van 5G.

Concurrent T-Mobile biedt vanaf deze maand al abonnementen aan die ondersteuning bieden voor 5G.