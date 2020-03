Ook Turkse centrale bank verlaagt rente om coronacrisis

Ook de Turkse centrale bank verlaagt de rente om de economische schok als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus te verzachten. Het belangrijkste tarief gaat met een vol procentpunt omlaag naar 9,75 procent. Ook komen er speciale maatregelen om te zorgen dat banken altijd voldoende geld in kas hebben.

De ingrepen zijn aangekondigd na een beleidsvergadering die wegens de coronacrisis twee dagen naar voren was gehaald. De centrale bank wijst erop dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie in een paar dagen tijd flink zijn verslechterd. Ook renteverlagingen in andere landen, waaronder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, spelen een rol.