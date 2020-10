Ook toeleveranciers horeca hard geraakt door coronamaatregelen

Ook toeleveranciers van cafés en restaurant krijgen door de nieuwe coronamaatregelen een flinke klap te verduren. Volgens de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) zullen bedrijven in de branche die in de problemen komen, weer een beroep moeten doen op steunmaatregelen. De organisatie is tevens kritisch over de nieuwe CoronaMelder-app van de overheid.

Bedrijven die met name leveren aan restaurants, cateraars, tankstations en kiosken, hebben in de eerste helft van dit jaar al een omzetverlies geleden van 30 tot 40 procent ten opzichte van diezelfde periode een jaar geleden. Voor enkele bedrijven is dat zelfs 60 tot 70 procent, weet de branche uit eigen onderzoek. Voorlopig gaat de FNLI er vanuit dat de omzet voor deze bedrijven in het hele kalenderjaar ongeveer 20 tot 25 procent lager uitvalt dan vorig jaar.

De branche zegt de nieuwe maatregelen van het kabinet in het brede belang van de volksgezondheid te begrijpen. „Maar dit ingrijpen betekent wel dat de bedrijven opnieuw een klap te verduren krijgen”, aldus de FNLI, die zich er ook hard voor maakt dat de horeca zelf in de komende weken en maanden breed gesteund wordt door de overheid.

Er leven ook zorgen over een toenemend ziekteverzuim bij bedrijven waardoor de continuïteit van de productie mogelijk in gevaar komt. De nieuwe CoronaMelder-app geeft volgens de branche aan mensen het advies om tien dagen in quarantaine te gaan terwijl dat achteraf in veel gevallen niet nodig blijkt te zijn. „Dit brengt problemen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers: het leidt tot de onwenselijke situatie dat medewerkers onnodig lang thuiszitten”, klaagt de organisatie. De FNLI zou graag zien dat de app iets wordt aangepast, zodat deze ook het advies geeft om je zo snel mogelijk te laten testen.

De levensmiddelenindustrie is in Nederland goed voor ongeveer 144.000 banen.