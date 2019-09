Ook staking medewerkers catering KLM

Medewerkers van KLM Catering Services (KCS) op Schiphol leggen woensdagochtend tussen 08.00 en 10.00 uur het werk neer om hun eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. Daarmee sluiten zij zich aan bij de staking van het grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij op hetzelfde moment. Het gaat overigens niet om hetzelfde conflict.

Volgens FNV-bestuurder Harry de Wit kunnen de gevolgen van de staking tweeledig zijn. Er kunnen vertragingen ontstaan doordat maaltijden later aan vliegtuigen worden geleverd. Daarnaast zullen, vermoedelijk een dag later, tekorten ontstaan omdat er minder maaltijden worden geproduceerd. Dat kan leiden tot vluchtuitval, omdat intercontinentale vluchten niet zonder maaltijden vertrekken.

Volgens vakbond FNV is werkgeversorganisatie Veneca na meerdere stiptheidsacties bij KCS en diverse acties bij bedrijfscateringlocaties niet met een beter bod gekomen. De medewerkers laten nu zien dat de maat vol is en dat ze strijden voor een beter loon, hogere reiskostenvergoeding en regelingen om het werk op een goede manier vol te kunnen houden in de toekomst, aldus FNV.

KCS valt onder een andere cao dan het grondpersoneel van KLM, maar is wel voor 100 procent een dochter van de maatschappij. FNV Catering is de grootste vakbond voor alle 20.000 medewerkers in de catering. Bij KCS werken ongeveer 1300 medewerkers. Daarvan zullen er volgen FNV „een heel aantal” meedoen aan de actie.

De staking van het grondpersoneel voor betere arbeidsvoorwaarden volgt op een vergelijkbare actie op maandag. Die zorgde toen voor uitval van in totaal 62 vluchten van en naar Schiphol. Verder liepen intercontinentale vluchten zo’n twee uur vertraging op en was het vluchtschema de hele dag verstoord.