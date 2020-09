Ook Rabobank laat meer spaarders negatieve rente betalen

Rabobank brengt bij meer vermogende spaarders een negatieve rente in rekening. Vanaf 1 januari moeten klanten die meer dan 250.000 euro bij de bank hebben gestald 0,5 procent betalen over het bedrag boven die grens. Eerder gold dit alleen voor rekeningen met een saldo boven de 1 miljoen euro.

Met de ingreep volgt Rabobank het voorbeeld van ING. Die bank kondigde deze zomer aan zijn negatieve rente van een half procent vanaf saldi van 250.000 euro te rekenen, in plaats van 1 miljoen euro.

De spaarrente is al tijden laag. Dat komt onder andere omdat de banken zelf rente moeten betalen over het geld dat zij bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. Daarnaast wijzen economen erop dat structurele ontwikkelingen, zoals vergrijzing en mondialisering, de rentes drukken. Vergrijzing remt bijvoorbeeld de economische groei en daarmee ook inflatie. Dat heeft een lagere rente tot gevolg.

De aanpassing van Rabobank geldt per zakelijke of particuliere rekening, dus niet per klant. Volgens Rabobank hoeft slechts een klein deel van zijn klanten voortaan te betalen voor hun spaartegoeden. Bijna 99 procent van de klanten blijft voorlopig buiten schot, maar Rabobank wil niet uitsluiten dat de drempel in de toekomst verder wordt verlaagd.