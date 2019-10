Ook Rémy Cointreau voelt onrust Hongkong

Drankenproducent Rémy Cointreau heeft de voorbije periode last gehad van de aanhoudende protesten in Hongkong. Door de chaos bezochten veel minder toeristen de autonome Chinese stadstaat, terwijl zij een belangrijke doelgroep zijn voor de verkoper van luxe dranken. De omzet viel in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar daardoor lager uit dan door kenners in doorsnee werd verwacht.

Het bedrijf achter cognacmerken als Rémy Martin en Louis XIII verkocht in het voorbije kwartaal voor 300,7 miljoen euro aan drank. Dat is een daling van 1,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deels komt dat doordat de Fransen uit overeenkomsten voor minder lucratieve merken van partners zijn gestapt. Rémy Cointreau wist dat omzetverlies niet te compenseren met de verkoop van zijn eigen merken, wat het bedrijf wijt aan gekelderd toerisme in Hongkong.

Ook andere merken in het luxesegment hebben te lijden onder de straatprotesten in Hongkong, die in augustus voor de sterkste daling van winkelverkopen ooit in de autonome regio zorgden. Modehuis Hugo Boss stelde hierom zijn groeiverwachting al naar beneden bij.