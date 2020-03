Ook Noorwegen en Frankrijk steunen bedrijfsleven

In navolging van onder meer Denemarken hebben ook Noorwegen en Frankrijk beloofd ondernemingen die door de corona-uitbraak in problemen komen financieel te helpen. De Noorse premier Erna Solberg maakte zondag bekend 100 miljard kronen, 8,8 miljard euro, in een fonds te hebben gestopt om de economie draaiende te houden.

„De regering zal doen wat nodig is om de Noorse economie te beschermen en de Noorse bedrijven, groot en klein, overeind te houden”, aldus Solberg. Dankzij het steunpakket kunnen die gemakkelijker leningen krijgen bij een bank of obligaties uitgeven.

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, zei op tv vierkant achter de ondernemers in het land te staan en gaat proberen hen behouden door de crisis te loodsen. Hij gaat ervan uit dat dit voornemen tientallen miljarden gaat kosten. „Dat geld gaat er komen”, zei Le Maire op France 2. „De spelers op de economische markt zijn compleet noodlijdend. De overheid zal iedereen helpen door deze moeilijke tijd te komen”. Volgens de zakenkrant Les Échos werkt de regering aan een plan ter waarde van 30 miljard euro.