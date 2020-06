Ook L’Oréal gaat witmakende huidcrème anders promoten

Cosmeticaconcern L’Oréal ziet voortaan af van termen als „zuiver”, „wit” en „licht” om witmakende huidcrèmes aan de man te brengen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt als reactie op het wereldwijde racismedebat. Branchegenoot Unilever ging de Fransen al voor, terwijl het Amerikaanse Johnson & Johnson de productie van dergelijke crèmes helemaal staakt.

Witmakende huidcrèmes kwamen onder vuur te liggen nu er wereldwijd een debat over racisme gaande is. Ze spelen in op een schoonheidsideaal in onder meer Azië en het Midden-Oosten dat lichte huid te prefereren is boven donkere huid. De reclames voor de crèmes en de namen van de producten versterken dat beeld.

L’Oréal en Unilever lijken nu vooral de egaliserende eigenschappen van de huidcrèmes te willen benadrukken.