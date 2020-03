Ook koeriers Thuisbezorgd.nl gaan ‘contactloos’ bezorgen

Takeaway, het bedrijf achter de populaire maaltijdbestelwebsite Thuisbezorgd.nl, laat zijn bezorgers maaltijden voortaan „contactloos” bij mensen thuis afleveren. Daarmee wil het bedrijf de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengaan. De bezorger zal dan aanbellen bij de klant en vervolgens een tas met daarin iemands pizza, sushi of een ander gerecht bij de deur neerzetten.

Het beursgenoteerde bedrijf benadrukt dat deze voorzorgsmaatregel met ingang van vrijdag geldt in alle Europese landen waar de onderneming actief is. Afgelopen dagen kwamen andere bekende maaltijdbezorgers in Nederland, waaronder Domino’s Pizza, ook al met een dergelijke maatregel.

Takeaway spant zich er ook voor in om er met aangesloten restaurants voor te zorgen dat alle aanbevolen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden getroffen en gerespecteerd. Zo wordt er desinfecterende gel uitgedeeld aan koeriers.