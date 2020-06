Ook kantoorpersoneel Tata Steel IJmuiden gaat actievoeren

Het kantoorpersoneel van Tata Steel is opgeroepen woensdag te gaan staken. Vanaf 09.30 uur legt kantoorpersoneel het werk neer. Dat meldt vakbond FNV, dat hoopt op een paar honderd stakers.

In totaal werken er zo’n 1500 mensen op het kantoor bij Tata Steel. Volgens FNV staan er 400 banen op de tocht.

Acties bij Tata zijn al enige tijd aan de gang. „Zolang we geen reactie van de directie krijgen op onze eisen, gaan de estafettestakingen door”, aldus Roel Berghuis van FNV. Eerder legden onder meer de afdeling onderzoek en ontwikkeling het werk neer.

Er is protest tegen de dreigende reorganisatie bij het staalbedrijf waarbij honderden banen verloren gaan. Daarnaast zijn werknemers boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur. Ook menen ze dat ze onterecht opdraaien voor de verliezen van met name de Britse vestiging van Tata, iets wat door de staalfabrikant wordt tegengesproken.