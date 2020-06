‘Ook justitie VS heeft betalingen in App Store in het vizier’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie neemt regels onder de loep die Apple opstelt omtrent betalingen voor apps in zijn App Store. Juristen spraken daarvoor met makers van apps, als onderdeel van een mededingingsonderzoek dat al een jaar aan de gang is. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Eerder deze maand werd bekend dat de Europese Commissie dezelfde kwestie rond betalingen in de App Store onderzoekt. Brussel wil nagaan of het Amerikaanse concern zich schuldig maakt aan machtsmisbruik.

Bij de App Store moeten software-aanbieders betalingen via het systeem van Apple laten verlopen. De techreus krijgt daar dan een deel van, meestal 30 procent. Dat leidde tot klachten van app-ontwikkelaars, waaronder muziekstreamingdienst Spotify, die stellen dat abonnementen die zij aanbieden kunstmatig duur zijn op Apple-apparaten, zoals de iPhone. In het geval van Spotify steekt het dat Apple met Apple Music een concurrerend product in huis heeft.

Het Amerikaanse onderzoek is volgens bronnen van Bloomberg sinds medio 2019 aan de gang. Daarbij vragen autoriteiten zowel kleinere als grote aanbieders van apps voor de iPhone naar hun ervaringen met het betaalsysteem. Het onderzoek is nog volop bezig en de uitkomst is nog niet bekend, aldus de ingewijden.

Tegelijkertijd lijkt een groot mededingingsonderzoek naar Google in de eindfase te zijn aangekomen. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde vorige maand dat openbaar aanklagers in de VS op het punt staan om een zaak tegen de zoekmachinegigant te openen. De aanklachten zouden onder andere draaien om de dominante positie van Google op de advertentiemarkt.