Ook in oktober daling in verkoop bedrijfswagens

Autofabrikanten hebben vorige maand minder bedrijfswagens in de Europese Unie verkocht dan een jaar eerder, ondanks de aantrekkende vraag na de eerste klap van de coronacrisis. Dat meldt de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA. Gemeten over de eerste tien maanden van 2020 ligt de verkoop van bestelwagens, trucks en bussen ruim een vijfde lager.

In totaal werden in oktober 172.743 bedrijfswagens geregistreerd, een daling van 1,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Per land verschilt het beeld sterk. Zo stegen de verkopen van bedrijfswagens in Duitsland en Italië, terwijl Frankrijk en Spanje nog altijd te maken hadden met een daling van het aantal registraties.

Uit de recentste cijfers van ACEA komt naar voren dat het vooral aan de verkoop van bestelbusjes te danken is dat de daling in oktober beperkt bleef. Lichte bedrijfswagens werden vorige maand 0,7 procent vaker verkocht dan een jaar eerder. Het aantal registraties van zwaarder vervoersmaterieel, zoals vrachtwagens en touringcars, lag tot 12,6 procent lager dan in oktober 2019.

Die daling wijst erop dat ondernemers nog altijd terughoudend zijn met het doen van investeringen. Onzekerheid over het verdere verloop van de coronapandemie en de daaruit voortgekomen crisis, zorgt ervoor dat ze liever geld in kas houden als financiële buffer.