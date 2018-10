Ook in het noorden weer actie voor metaal-cao

Werknemers van verschillende metaalbedrijven in het noorden van het land leggen donderdag voor 48 uur het werk neer. Eerder werden ook al acties in de regio Eindhoven aangekondigd voor een nieuwe cao.

Het gaat volgens FNV om 250 werknemers van Fokker in Hoogeveen, Burgerhout in Assen en Muelink & Grol in Groningen. De acties in het zuiden van het land bij onder meer industrieconcern VDL, chipmachinebouwer ASML en truckfabrikant DAF duren één dag.

In de metaalsector vinden al maandenlang acties plaats. FNV zet in op een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook willen werknemers een einde aan de volgens hen doorgeslagen flexibilisering in de branche. De cao metalektro geldt in totaal voor ongeveer 150.000 werknemers in Nederland.