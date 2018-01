Ook hof in Amsterdam laat spaartaks ongemoeid

Ook het gerechtshof in Amsterdam komt niet aan de zogeheten spaartaks. Dinsdag werd in een beroepszaak een eerdere uitspraak van de rechter bevestigd. Volgens het hof is het aan de overheid en niet aan de rechter om te morrelen aan de hoogte van de belasting op vermogen.

De Bond van Belastingbetalers probeert al een hele tijd met een reeks processen om de vermogensrendementsheffing open te breken. In deze zaak over het jaar 2014 vindt het hof de aanname van de Belastingdienst dat mensen 4 procent rendement maken op hun vermogen, niet realistisch. Daarover moest 30 procent belasting worden betaald, waardoor de burger werd opgezadeld met een „buitensporige last”.

Het hof vindt het niet nodig om in te grijpen. Daarbij speelt ook mee dat de overheid de regels vorig jaar zelf al heeft aangepast om meer rekening te houden met de huidige lage spaarrente. De wetgever moet altijd enige tijd worden gegund om zelf orde op zaken te stellen, aldus het hof.

De Bond van Belastingbetalers is het niet met die conclusie eens. Volgens fiscaal jurist Cor Overduin, die de bond bijstaat, zal de juridische strijd daarom worden voortgezet bij de Hoge Raad.