Ook Google schrapt ontwikkelaarsconferentie

Na Facebook heeft ook Google een streep gezet door zijn ontwikkelaarsconferentie. Google I/O wordt dit jaar alleen online gehouden, maakte de techreus bekend. Reden voor de beslissing is de uitbraak van het nieuwe coronavirus, dat nu ook in de Verenigde Staten steeds verder om zich heen grijpt.

Google I/O trekt normaal gesproken duizenden softwareontwikkelaars van over de hele wereld. De editie van dit jaar zou van 12 tot 14 mei gehouden worden. Vorige week besloot Facebook zijn ontwikkelaarsconferentie F8 al te schrappen. Die zou een week voor de conferentie van Google plaatsvinden.

Ook Apple heeft een eigen ontwikkelaarsconferentie, WWDC. De data van de editie van dit jaar zijn echter nog niet bekendgemaakt, zodat het niet duidelijk is of de iPhonemaker zijn evenement wel door laat gaan. Doorgaans houdt Apple WWDC in de eerste week van juni.