Ook eten steeds vaker online besteld

Consumenten bestelden in 2018 online 31 procent meer voedsel dan in 2017. Maartje Frederiks is algemeen directeur van bezorger van maaltijdboxen HelloFresh Benelux. Zij herkent de trend.

De markt voor maaltijdboxen is nog jong. Klanten bestellen via internet een box en krijgen een kant en klaar recept met ingrediënten thuisbezorgd.

Woensdag verscheen de Thuiswinkel Markt Monitor van marktonderzoeksbureau GfK. Daarin worden de onlinebestedingen van Nederlandse consumenten geanalyseerd. Van alle producten die via internet worden besteld, is voedsel de snelste groeier, zo bleek.

Frederiks vertelt dat zij de Nederlandse tak van HelloFresh in 2012 oprichtte. „Ik kocht de ingrediënten op de Dappermarkt in Amsterdam. Met een klein team pakten we alles in en brachten de dozen op de fiets rond.”

Inmiddels is de maaltijdbezorger de grootste van Nederland. Wereldwijd heeft HelloFresh een omzet van bijna 1,3 miljard euro. Voedsel is nu goed voor 14 procent van het totale aantal producten dat online wordt gekocht. En de markt groeit.

Vraag

De directeur ziet dat er bij de consument een toenemende vraag is naar het concept. „Er komen steeds meer bedrijven bij in de sector en dit bewijst dat er een grote behoefte is om boodschappen thuisbezorgd te krijgen.”

De Thuiswinkel Markt Monitor wijst als de belangrijkste oorzaak voor de toename van onlinebestellen naar het gemak ervan. Ook het feit dat mensen 24 uur per dag inkopen kunnen doen en dat ze kunnen kiezen uit een groter assortiment worden volgens de monitor op prijs gesteld.

Frederiks ziet de hang naar comfort terug bij HelloFresh. „Nederlanders hebben het steeds drukker. Voor ons komt het dus niet als verrassing dat de consument steeds meer op zoek gaat naar gemakkelijke oplossingen voor het dagelijks leven. Daarmee wordt er dus ook steeds vaker online besteld.”

Wens

In deze vrij nieuwe markt moet een bedrijf op dat gemak inspelen. „We merken dat vrijheid, het gemak dat ons flexibele abonnement biedt en de kwaliteit van onze verse ingrediënten worden gewaardeerd.”

Flexibiliteit is belangrijk voor de consument. „Klanten kunnen makkelijk een week pauzeren of hun abonnement volledig stopzetten.”

Het bedrijf kijkt naar ontwikkelingen in de wensen van de consument. Frederiks: „Daar passen we onze producten en service voortdurend op aan. Uiteindelijk willen we de zorg voor het avondeten volledig uit handen nemen.”