Ook deal Ryanair met piloten Italië

Ryanair heeft een cao afgesloten met zijn Italiaanse piloten. Dat meldt de Italiaanse luchtvaartvakbond Anpac nadat de piloten een dag eerder voor de overeenkomst hadden gestemd. Het is de eerste cao die Ryanair afsluit. Met de Ierse pilotenvakbonden bereikte Ryanair ook een akkoord, maar daar moeten de vliegers nog mee instemmen.

Het Italiaanse akkoord werd na acht maanden onderhandelen bereikt. Ryanair is nog met de bonden in gesprek over een cao voor het cabinepersoneel.

Ryanair licht al een tijd zwaar onder vuur van zijn personeel en de vakbonden. Zowel cabinepersoneel als piloten staakten al meerdere keren. Ook de Nederlandse piloten van budgetluchtvaartmaatschappij legden eerder deze maand het werk neer. Een van oorzaken van het dispuut is dat Ryanair personeel aan de Ierse wetgeving probeert te houden.