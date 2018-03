Ook Danone doet kooi-ei in de ban

Het Franse levensmiddelenconcern Danone doet in navolging van andere grote multinationals het gebruik van kooi-eieren in de ban. De producent van zuivel en medische voeding denkt nog circa een jaar nodig te hebben om de aanpassingen door te voeren. Het bedrijf deed die belofte aan dierenbelangenorganisaties, verenigd in de Open Wings Alliance.

Tientallen bedrijven gingen Danone al voor. Onder hen levensmiddelenconcern Unilever. Dat bedrijf geeft zich wel langer de tijd om de wijzigingen wereldwijd door te voeren. In Nederland maakt Unilever al geen gebruik meer van eieren van legbatterijkippen.

Andere grote bedrijven als Nestlé, Aldi en Lidl, Kellogg’s, Domino’s, General Mills en Wyndham Worldwide schaarden zich eerder ook al achter het initiatief.