„Ook Corendon wil schadevergoeding Boeing”

Reisorganisatie Corendon wil een vergoeding van Boeing voor de "miljoenen" euro’s schade die het bedrijf heeft opgelopen vanwege het niet in gebruik kunnen nemen van de 737 MAX. Dat heeft Corendon-oprichter Atilay Uslu laten weten aan Radio 1-programma 1op1.

De toestellen van het type 737 MAX staan sinds maart wereldwijd aan de grond. Dit is vanwege twee dodelijke vliegtuigongelukken in korte tijd, in Indonesië en in Ethiopië. Die werden veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor. Volgens Uslu zal de claim worden ingediend via de leasemaatschappij.

Maandag werd bekend dat Corendon wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton, bekend van Sunweb. Daardoor staan volgens Uslu geen banen op de tocht.

"Ik denk dat er banen bijkomen", zei hij in het radioprogramma. Volgens Uslu heeft Corendon samen met Sunweb een betere uitgangspositie voor bijvoorbeeld het aanbieden van reizen naar Spanje. De opbrengst van de deal steekt Uslu naar eigen zeggen in de bouw van nieuwe hotels. De hotels van Corendon vallen net als de vluchten naar Turkije en Malta buiten de overname.