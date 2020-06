Ook christelijke boekwinkel draait minder omzet

Boekenwinkels in winkelstraten hebben de afgelopen periode miljoenen minder omzet gedraaid door de coronacrisis. Consumenten kochten ongeveer net zoveel boeken, maar deden dat voornamelijk online. Christelijke boekwinkels vormen hierop geen uitzondering.

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zei dinsdag zich ernstige zorgen te maken over het voortbestaan van de fysieke boekwinkels. Boekwinkels verloren sinds half maart een kwart van hun omzet, wat over deze periode neerkomt op 15 miljoen euro verlies. Dit segment ging naar online verkoopsites die hun aandeel met een derde zagen groeien. „Als deze trend doorzet, wordt het voor veel boekwinkels spannend of en hoe zij uit deze crisis komen”, vreest CPNB-directeur Eveline Aendekerk.

De koepelorganisatie is wat betreft de gehele boekenverkoop tevreden over de cijfers. „We mogen ons netto in de handen knijpen als boekensector”, stelt Aendekerk. „Er is, in tegenstelling tot veel Europese landen, nauwelijks sprake van daling.”

De CPNB roept gemeentes en winkelorganisaties op zich hard te maken voor de worstelende boekwinkels. „Uit onderzoek blijkt dat juist boekhandels een belangrijke aanzuigende functie hebben in winkelgebieden waar iedereen van profiteert”, legt Aendekerk uit. „Het zijn sociaal-culturele ontmoetingsplekken waar over het algemeen mensen op af komen die meer te besteden hebben en dat ook doen, in andere winkels in de nabijheid van de boekhandel.”

Christelijke boekwinkels

Joost Goedhart van de brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken - en Muziekvak (BCB) zegt dat de christelijke boekwinkels het in verhouding nog niet zo slecht doen. Dat komt volgens hem omdat ze over het algemeen een redelijk trouwe achterban hebben. Ook speelt mee dat er relatief weinig christelijke boekwinkels in de centra van de grote steden zitten. „Daar hebben de winkels het zwaar. De christelijke boekwinkel is meer te vinden in de wijken of dorpen. Daar gaat het verhoudingsgewijs nog niet zo slecht.”

Toch gaan er ook minder christelijke boeken over de toonbank door de coronacrisis. „Er zijn geen huwelijksrecepties, geen doopdiensten, geen kraambezoeken, geen afscheid van school en dergelijke. Dat waren allemaal gelegenheden om een boek cadeau te doen. Dat lopen we veelal mis. Ook is er nauwelijks aandacht voor de Boekenweek in oktober. Dus ik maak me wel zorgen.”

Een deel van de christelijke boekwinkels wordt gerund met vrijwilligers. „Die winkels zijn dichtgegaan vanwege de gezondheidsrisico voor de vrijwilligers, vaak 65-plussers. Je ziet ook bij andere winkels die dicht geweest zijn, dat de klanten dan niet allemaal terug komen.”