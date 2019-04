„Ook Chinezen zetten Boeing in wachtkamer”

Veiligheidsperikelen blijven de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing achtervolgen. De Chinese leasemaatschappij CALC heeft een bestelling van 75 toestellen van het gewraakte type 737 MAX geparkeerd tot het moment dat de Amerikanen meer zekerheid kunnen geven over de veiligheid. Ook de optie voor nog eens 25 toestellen is in de ijskast gezet, zo schrijft de South China Morning Post.

Boeing kampt de laatste tijd met meer annuleringen van orders in de nasleep van twee vliegtuigrampen. In korte tijd stortten twee 737 MAX-toestellen neer door problemen met veiligheidssystemen. Sindsdien worden de toestellen uit veiligheidsoverwegingen wereldwijd aan de grond gehouden.

CALC zou de eerste 737 MAX-vliegtuigen in het derde kwartaal van dit jaar geleverd krijgen. De leveringen zouden tot in 2023 doorlopen.