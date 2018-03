Ook cao-akkoord voor grondpersoneel Transavia

De grondmedewerkers van Transavia zijn dicht bij een nieuwe cao. De luchtvaartmaatschappij meldt overeenstemming te hebben bereikt met de betrokken bonden over een nieuw akkoord dat loopt tot en met 2020.

De partijen zijn onder meer een loonsverhoging overeengekomen. Verder werden afspraken gemaakt over werk- en rusttijden.

Dat laatste punt was voor piloten van Transavia onlangs een breekpunt in onderhandelingen over een nieuwe cao. Dat leidde tot een staking, waarna alsnog een akkoord werd gesloten. De leden van de bonden moeten het akkoord voor het grondpersoneel overigens nog wel bekrachtigen.