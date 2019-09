Ook cabinepersoneel KLM dreigt met acties

Na het grondpersoneel dreigt nu ook het cabinepersoneel van KLM met acties in het cao-conflict. Vakbonden VNC en FNV Cabine hebben de luchtvaartmaatschappij in een gezamenlijke brief een ultimatum gesteld om tegemoet te komen aan de eisen van de bonden.

Als KLM niet uiterlijk komende woensdag toegeeft, gaat VNC het moeilijker maken om cabinepersoneel in te laten vallen bij bijvoorbeeld ziekte als daarmee de cao-regels worden geschonden. Bij dergelijke zogeheten motiveringsverzoeken vraagt de bond altijd al compensatiedagen, maar volgende week wil de bond meer compensatie eisen.

Vanaf maandag 30 september zullen dat soort verzoeken niet meer worden behandeld, wat mogelijk tot uitval van vluchten leidt. VNC en FNV Cabine beraden zich ondertussen op verdere acties.

De bonden voor cabinepersoneel eisen een loonsverhoging van 4 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar. KLM had 2,5 procent per jaar geboden voor de cao met een looptijd van twee jaar en negen maanden.