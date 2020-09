Ook cabinepersoneel akkoord met crisisaanpak easyJet

Bij budgetmaatschappij easyJet vallen in Nederland geen gedwongen ontslagen bij het cabinepersoneel. Vakbond VNC stemde volgens de luchtvaartonderneming in met een versobering van de arbeidsvoorwaarden in ruil voor baangaranties. Eerder bereikte easyJet al een soortgelijk akkoord met de piloten.

Het salaris van de 200 cabinemedewerkers van easyJet in Nederland wordt, als onderdeel van de afspraken, de komende twee jaar bevroren. Bij easyJet op Schiphol werken ongeveer 300 mensen, onder wie ook 90 piloten die eerder ook instemden met een bevriezing van het loon.

De basis in Amsterdam is volgens easyJet van strategisch belang voor de luchtvaartmaatschappij. De prijsvechter is de op één na grootste maatschappij op Schiphol, na KLM.

Het concern kondigde vanwege de coronacrisis eerder stevige ingrepen aan, waarbij 30 procent van het personeel moet vrezen voor zijn baan. Deze ingrepen lijken dus aan Nederland voorbij te gaan.

EasyJet kondigde al aan in het Verenigd Koninkrijk 5000 banen te schrappen. Ongeveer 700 piloten moeten weg. Ook sluiten de bases op de Britse luchthavens Stansted, Southend en Newcastle.