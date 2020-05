„Ook buitenlandse vliegmaatschappijen moeten geld teruggeven"

$lead

Niet alleen reizigers die bij KLM of Transavia een vliegtuigticket hebben geboekt, maar ook de boekers bij maatschappijen uit andere Europese landen of van buiten de EU hebben recht om hun geld terug te krijgen. Dat geeft de Consumentenbond aan nu de discussie over vouchers en geld terug deze week is opgelaaid. Buitenlandse maatschappijen mogen ook kiezen om vouchers als optie aan te bieden, maar terugbetaling moet altijd een optie zijn, bevestigde de Europese Commissie deze week. „Alle luchtvaartmaatschappijen moeten voldoen aan de Europese regels daarover”, vat een woordvoerster van de Consumentenbond samen.