Ook Britten doen Boeing 737 MAX in de ban

Groot-Brittannië houdt vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX nu ook aan de grond. De Britse luchtvaartautoriteit weert het toestel tevens uit haar luchtruim in verband met de recente crash van een 737 MAX in Ethiopië.

In steeds meer landen groeit het wantrouwen en moet het toestel aan de grond blijven. Eerder deden onder meer China, Singapore, Australië, Zuid-Korea en Oman dat al. Ook hebben diverse luchtvaartmaatschappijen besloten om voorlopig niet meer met een 737 MAX te vliegen. Het gaat om de tweede dodelijke crash in korte tijd. Een ongeluk met hetzelfde type toestel vond afgelopen oktober in Indonesië plaats. Boeing heeft al aangekondigd nu een software-update door te voeren bij het vliegtuig.