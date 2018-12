Ook BP krijgt klimaatresolutie aan broek

Na Shell krijgt ook het Britse BP een klimaatresolutie van vereniging Follow This aan zijn broek. Het is voor het eerst dat de klimaatactivistische aandeelhouder zich op een andere oliemaatschappij richt. Follow This koopt aandelen in de gas- en oliemaatschappijen zodat het die resoluties kan indienen. De milieugroepering denkt er ook over om ExxonMobil en Chevron aan te pakken, maar doet dit alleen als het geen andere groeperingen in de weg zit.

Follow This diende de afgelopen drie jaarvergaderingen van Shell ook een resolutie in. Die werden weliswaar verworpen, maar Shell maakte begin deze maand wel bekend strengere doelen te stellen om CO2-uitstoot te verminderen. De beloning van het topmanagement wordt daar ook aan gekoppeld.

Eerder had Shell al aangekondigd om de CO2-uitstoot van zijn producten in 2050 te halveren. Nu komt daarbij dat het gas- en oliebedrijf zijn ‘voetafdruk’ in 2035 al met 20 procent verkleind wil hebben. Vanaf 2020 gaat het bedrijf dan ieder jaar nieuwe doelstellingen formuleren voor drie tot vijf jaar.