Ook Amazon komt met een streamingdienst voor games

Na Google komt ook Amazon met een eigen streamingdienst voor games. Dat platform heet Luna. Gebruikers hoeven geen games meer te kopen en geen spelcomputer meer te bezitten. Ze spelen online, zoals ze ook doen met muziek op Spotify en films op Netflix.

De games staan op de cloudsystemen van Amazon zelf. Amazon is de grootste cloudaanbieder ter wereld, een project dat onder leiding staat van de Nederlander Werner Vogels.

Luna is vanaf donderdag beschikbaar in de Verenigde Staten. Of en wanneer het platform in Europa beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Gebruikers kunnen spelen op hun Fire TV, de mediaspeler van Amazon, maar ook op hun pc. Daarnaast zijn er webapps voor iPhone en iPad, zodat mensen op die apparaten kunnen gamen. Een versie voor Android-toestellen is nog in de maak. Gebruikers kunnen met hun toetsenbord en muis gamen, maar Amazon heeft ook een eigen controller gemaakt, die met de slimme hulp Alexa kan worden bediend.

Voor het platform werkt Amazon samen met Ubisoft, een van de grootste gamestudio’s ter wereld. In Luna komt een apart kanaal waar mensen games van Ubisoft kunnen spelen op de dag dat ze op de markt komen.

Google lanceerde vorig jaar al zijn eigen gamestreamingdienst. Die heet Stadia. Sony heeft PlayStation Now, Microsoft werkt aan xCloud en Nvidia biedt Geforce Now.