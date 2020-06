Ook achterban vakbond CNV wil gaat staken bij Tata Steel

Werknemers van Tata Steel die lid zijn van vakbond CNV willen gaan staken om behoud van werkgelegenheid en een duidelijke koers van het staalconcern af te dwingen. Dat is de uitkomst van een ledenraadpleging door de bond. Eerder op de dag stemde de FNV-achterban al voor acties bij het voormalige Hoogovens, dat tegenwoordig in Indiase handen is. Bij het bedrijf staan in Nederland circa duizend banen op de tocht en er is veel onrust door het plotselinge vertrek van de directeur van de Nederlandse tak.

CNV verklaarde eind vorige maand al zo goed als zeker een staking te willen opzetten. Bij de ledenraadpleging op donderdag was de uitkomst unaniem. „Die beslissing om te gaan staken, dat kon haast niet anders. De boosheid over de jongste beslissingen van de Europese en Indiase directie is groot. Uiteraard is IJmuiden mikpunt, maar acties in andere Tata-vestigingen sluiten we op voorhand niet uit”, zegt CNV-bestuurder Peter Böeseken. CNV stelt vrijdag nog een ultimatum op.

In een grote peiling in Beverwijk gaven donderdagochtend al zo’n 1000 bij Tata Steel werkzame FNV’ers unaniem groen licht voor acties. Welke vorm die krijgen, bepaalt een FNV-comité maandag. Sowieso zullen er voor woensdag nog geen acties worden gehouden. FNV had de staalfabrikant eerder al een ultimatum gesteld. Tata Steel wilde niet mee gaan met alle eisen van de bond.

De laatste grote staking op het hoogovencomplex in IJmuiden werd begin jaren negentig gehouden. Sindsdien werden er alleen kleinere acties gehouden. Afgelopen weken waren er al diverse spontane werkonderbrekingen