Ook Achmea ziet af van dividendbetaling

Verzekeraar Achmea ziet voorlopig af van het betalen van dividend. Daarmee geeft de onderneming gehoor aan de oproep van de Europese toezichthouder EIOPA en De Nederlandsche Bank (DNB). In de tweede helft van het jaar zal Achmea kijken of er al meer duidelijkheid is over de gevolgen van de coronacrisis en of het dan alsnog mogelijk is om de aandeelhouders te belonen.

Achmea gaat tijdens de aandeelhoudersvergadering voorstellen de volledige winst over vorig jaar toe te voegen aan de reserves. Het moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis is niet de eerste verzekeraar die besloot zijn dividendbetalingen op te schorten. Onder meer NN, Aegon en ASR gingen het bedrijf de afgelopen week al voor.