Onzekerheid over eerste windpark op zee VS

Een aanvullend milieuonderzoek gooit mogelijk roet in het eten bij de realisatie van het eerste windpark op zee in de Verenigde Staten. De regering-Trump zou naar verluidt meer willen weten over de mogelijke effecten van het windpark voor de visserij.

Het Vineyard Wind-project moet volgens planning begin 2022 voor de kust van Massachusetts gerealiseerd zijn. De windmolens moeten 800 megawatt aan energie opwekken, goed voor de elektriciteitsbehoefte van 400.000 huizen. Met het project is een bedrag gemoeid van 2,8 miljard dollar. De Nederlandse funderingsspecialist Sif tekende eerder een contract voor de levering van 84 monopiles voor het offshore-project.

Het Vineyard-project is de eerste in een reeks projecten voor de Amerikaanse oostkust. Tegen 2035 moet voor 3,2 gigawatt aan capaciteit zijn gerealiseerd. Daarmee zou een slordige 70 miljard dollar zijn gemoeid.