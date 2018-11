Onzekerheid op beurzen na vertrek brexitminister

De Europese aandelenbeurzen zagen donderdag de eerdere koerswinsten grotendeels verdampen. Het opstappen van de Britse minister voor brexitzaken zorgde voor onzekerheid op de financiële markten. Op het Damrak vielen de kwartaalberichten van NN Group en SBM Offshore in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 526,04 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 723,89 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt steeg een fractie en Parijs verloor 0,2 procent.

De Londense FTSE was vrijwel vlak, na het aftreden van de Britse minister voor brexitzaken Dominic Raab. Het Britse pond stond onder druk. Raab kan zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het principeakkoord met de EU. Het Britse parlement, de lidstaten en het Europees Parlement moeten het brexitakkoord ook nog goedkeuren.

NN Group (plus 1,9 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen. De verzekeraar wist zijn resultaat in het derde kwartaal te verbeteren. Olie- en gasconcern Shell (min 1,4 procent) noteerde ex-dividend.

In de MidKap klom luchtvaartcombinatie Air France-KLM 1,4 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore, die zijn winstprognose voor dit jaar iets opvoerde, steeg 1,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde VolkerWessels bijna 7 procent. Beleggers bleven bezorgd over het probleemproject in IJmuiden, waarvoor de bouwer in het derde kwartaal opnieuw een miljoenenvoorziening moest nemen.

In Parijs won bouw- en telecombedrijf Bouygues 0,5 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. De Belgische bank KBC, die afgelopen kwartaal meer winst boekte, steeg 0,2 procent in Brussel. Henkel, het Duitse moederbedrijf van Schwarzkopf en Persil, won 3 procent in Frankfurt na sterke resultaten. De Britse fabrikant van luxe auto’s Aston Martin Lagonda, die in oktober naar de beurs ging, zakte 6 procent na een handelsbericht.

De euro was 1,1280 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 55,87 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 66,23 dollar per vat.