Onzekerheid handelsoorlog ‘vijand’ van groei

De onzekerheid veroorzaakt door de wereldwijde handelsspanningen is een ’‘vijand’‘ van de economische groei. Dat zei José Angel Gurría, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking & Ontwikkeling (OESO).

Volgens Gurría hebben de oplopende handelsspanningen de wereldeconomie al bijna 1 procentpunt aan groei gekost. ’‘Het is erg slecht geworden. Onzekerheid is de vijand van groei’’, aldus de secretaris-generaal in een interview met persbureau Bloomberg. Hij is momenteel in het Japanse Fukuoka bij een vergadering van de ministers van Financiën en centralebankpresidenten van de landen van de G20 dit weekeinde.

De OESO verlaagde vorige maand nog zijn verwachtingen voor de groei van de wereldeconomie, nadat in maart de prognoses ook al waren verlaagd. Voor dit jaar rekent de organisatie nu op een groei met 3,2 procent.