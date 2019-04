Onzekere toekomst drukt op zeevissers

Hoewel ze terugkijken op een goed jaar, is de stemming onder de Nederlandse Noordzeevissers bedrukt. Het verbod op de pulsvisserij, de naderende brexit en de komst van meer windparken op zee maakt hen erg onzeker over de toekomst van hun broodwinning.

Dat bleek vrijdag in Scheveningen bij de presentatie van de economische resultaten over 2018 door onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research.

De kottervissers –met 290 schepen en 1300 bemanningsleden de grootste categorie zeevissers– besomden afgelopen jaar samen 308 miljoen euro, ongeveer evenveel als in 2017. De kosten pakten echter hoger uit, vooral doordat de gasolie duurder werd. Per saldo daalde het nettoresultaat met 13 procent naar 54 miljoen euro.

In historisch perspectief was 2018 daarmee nog altijd een goed jaar. De beloning per bemanningslid bedroeg gemiddeld 68.000 euro. „Dat is een bruto inkomen, want kottervissers varen in maatschap: zij ontvangen een vast percentage van de besomming (opbrengst van de vis, red.)”, zei onderzoeker Arie Mol.

De vangsten van tong en schol, de belangrijkste vissoorten voor de kottervisserij, lopen de laatste jaren terug. In 2018 wisten de vissers slechts 66 procent van het toegewezen nationale tongquotum te vangen. „een historisch laag percentage”, zei Mol. De oorzaak is niet bekend. Volgens de bestandsramingen van de biologen zwemt er vis genoeg in zee.

De lagere vangsten werden gecompenseerd door hogere prijzen. De scholprijs steeg van 1,80 naar 2,43 euro per kilo. Tong bracht gemiddeld 11,15 euro per kilo op, tegen 10,47 euro in 2017.

Garnalen lieten zich in 2018 juist bijzonder goed vangen. Doordat de prijs halveerde was de totale omzet met 85 miljoen euro nagenoeg gelijk aan die in 2017.

Bezorgd

De cijfers werden gepresenteerd in de Scheveningse visafslag. Aanwezige vissers waren bezorgd over hun toekomst. Op 1 juni vervalt de pulsvergunning van 42 kotters.Over twee jaar is de pulsvisserij helemaal verboden. „Als we weer bokken moeten (vissen met de traditionele boomkor, red.), verdubbelen onze brandstofkosten”, zei een van hen. Ook wordt gevreesd dat de toegang voor Nederlandse vissers tot Britse wateren bij de brexit wordt beperkt.

Het nettoresultaat van de mosselsector, die kampt met een fors gestegen kostprijs van mosselzaad, lag met 4 miljoen euro iets hoger dan in 2017. De onderzoekers verwachten dat veel bedrijven nog verlies hebben gedraaid.

De zogeheten grote zeevisserij op onder meer haring en makreel telt acht diepvriestrawlers. Die vingen 317 miljoen kilo vis in 2018.