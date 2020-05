Onverwachte stijging Chinese export

De export van China is in april onverwachts gestegen. Waar economen in doorsnee op een aanzienlijke daling hadden gerekend, voerde het Aziatische land de uitvoer met 3,5 procent op ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Er werd juist een daling van de export met 11 procent verwacht, omdat de vraag zou dalen door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus die wereldwijd werden genomen. Vooral de uitvoer naar Zuidoost-Azië trok aan. Kenners gaan er nu van uit dat de opleving in de export tijdelijk is, en dat de coronacrisis later dit jaar wel degelijk op de exportcijfers zal drukken.

De Chinese import daalde in april met 14,2 procent. Hier hadden economen in doorsnee een daling van 10 procent verwacht.