Onverwachte krimp Franse economie

De economie van Frankrijk is in het vierde kwartaal van vorig jaar licht gekrompen. Dat meldde het Franse nationale statistiekbureau op basis van voorlopige cijfers. Het is de eerste economische krimp tijdens het presidentschap van Emmanuel Macron.

De economie kromp met 0,1 procent op kwartaalbasis. In het derde kwartaal groeide de Franse economie nog met 0,3 procent. De gemiddelde verwachting van economen lag op een plusje van 0,2 procent. De Franse economie had tegenwind van een zwakkere export, terwijl de consumentenbestedingen en investeringen minder sterk uitvielen dan in de voorgaande periode.

Daarnaast waren er stakingen en protesten tegen de pensioenplannen van Macron, waardoor de economie ontregeld werd.