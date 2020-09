‘Ontwikkelingslanden lopen 1,8 miljard euro mis door Nederland’

Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks 1,8 miljard euro mis aan belastinginkomsten door belastingontwijking via brievenbusmaatschappijen in Nederland. Dat claimt non-profitorganisatie ActionAid op basis van een berekening over het jaar 2018. Een vorige berekening van Oxfam Novib over 2011 becijferde nog dat ontwikkelingslanden door Nederlandse belastingregels 460 miljoen euro misliepen.

Volgens ActionAid is het van belang dat Nederland zijn belastingbeleid eerlijker maakt, zodat de ontwikkelingslanden meer geld hebben om de coronacrisis te bestrijden. „Aan de ene kant geven we als Nederland steun aan ontwikkelingslanden om de pandemie te bezweren, maar aan de andere kant faciliteren we belastingontwijking waarmee bedrijven dus juist veel geld uit die landen onttrekken”, zegt adviseur Gijs Verbraak van ActionAid. De berekende schade staat in waarde bijna gelijk aan 40 procent van het ontwikkelingsgeld dat Nederland uitgaf in 2018.

ICRICT, een organisatie die zich inzet voor een eerlijker belastingstelsel, pleitte er eerder ook al voor om de rekening van de coronacrisis te betalen door een einde te maken aan belastingontwijking. Volgens onderzoek van ICRICT belandt wereldwijd zo’n 40 procent van bedrijfswinsten in belastingparadijzen. Dat betekent een verlies van belastinginkomsten van ruim 500 miljard dollar. Met dat geld zou de rekening van de coronacrisis kunnen worden betaald, stelden topeconomen in een rapport van de organisatie.