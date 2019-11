‘Ontwikkelingsland sinds crisis kwetsbaarder’

Opkomende economieën en ontwikkelingslanden zijn sinds de financiële crisis ruim tien jaar terug kwetsbaarder geworden voor schokken in de wereldeconomie. Maar als er een nieuwe crisis uitbreekt, beschikken ze over betere instrumenten om daarop te reageren. Dat constateert de Wereldbank in een rapport.

Volgens de onderzoekers zijn deze landen kwetsbaar geworden aangezien de schuldenlast wereldwijd stijgt en de langetermijnverwachtingen voor de economische groei versomberen. Veel ontwikkelingslanden zijn nu wel beter in staat om bij economische ontij te reageren met fiscale wetgeving, inflatiebeleid en monetaire instrumenten.

„De grote les van het afgelopen decennium is duidelijk, namelijk dat je voorbereid moet zijn op het onverwachte”, aldus de Wereldbank. Volgens de organisatie is het nodig dat veel landen vaart maken met het verbeteren van hun economische veerkracht, bijvoorbeeld door hervorming van wetgeving.

De Wereldbank, met hoofdkwartier in Washington, werd in 1944 opgericht. Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig probeert de Wereldbank wereldwijd mensen uit de armoede te tillen door het verstrekken van kredieten en expertise.