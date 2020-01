Ontslagen dreigen in bouw door stikstof- en PFAS-problemen

Bouwbedrijven bereiden een ontslagronde voor. Met name betonbedrijven en grondverzetbedrijven zeggen niet genoeg werk te hebben door de problemen met het overheidsbeleid voor PFAS en stikstof.

Dat meldde nieuwszender BNR maandag na een rondgang onder bouwers. Hoewel de overheid eind 2019 een verruiming van de normen voor stikstof en PFAS aankondigde, komt de uitgifte van vergunningen te langzaam op gang, stellen de bedrijven. Daardoor droogt de werkvoorraad in rap tempo op. Ondernemers proberen zo veel mogelijk personeel op andere klussen in te zetten of lenen medewerkers aan elkaar uit.

Bedrijven „worstelen” met de vraag of ze hun medewerkers aan het werk kunnen houden, verklaart Gerben Zijlstra van Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, tegenover BNR. „Dat is een worsteling. Het is een laatste redmiddel, ze gaan dan al richting faillissement.”

Brancheorganisaties Bouwend Nederland, VNO-NCW en CNV Bouw bevestigen dat ondernemers met personeel in hun maag zitten. Betonbedrijven en grondverzetbedrijven zouden als eerste worden getroffen, omdat zij aan het begin van een bouwproces zitten. Desondanks tobben niet alle bedrijven met mogelijke ontslagen, concludeert de radiozender.

Het werk komt eraan, reageert minister Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu). Volgens haar zijn de bouwers juist heel hard nodig vanwege de grote behoefte aan woningen en is er ruimte om vergunningen ervoor te verlenen.

Grondtransportbedrijven zijn „teleurgesteld” over de duur van de onderzoeken van het ministerie naar verruiming van de normen voor de chemische stoffen PFAS, meldde Transport en Logistiek Nederland vorige week al. Eerst werd verwacht dat rond afgelopen Kerst meer duidelijk zou zijn.