Ontslagen bij Blendle

Journalistiek platform Blendle heeft 9 van zijn 67 medewerkers ontslagen. Dat maakte mede-oprichter Alexander Klöpping vrijdag bekend.

Volgens Klöpping gaat het goed met het bedrijf, maar is de reorganisatie toch nodig omdat Blendle de afgelopen tijd te hard heeft willen groeien. „We moeten als start-up goed blijven opletten. En daar horen moeilijke beslissingen bij zoals die van gisteren.”

Blendle maakt via een website en app artikelen uit kranten en tijdschriften toegankelijk. Gebruikers betalen per stuk een bedrag van ongeveer 0,20 euro. Inmiddels zijn ook artikelen van Vlaamse, Duitse en Amerikaanse media in Blendle te vinden.