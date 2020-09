Ontslag dreigt voor 142 werknemers glasvezelbedrijf Groningen

Het glasvezelbedrijf Electric Glass Fiber NL (EGFN) in de provincie Groningen wil begin 2021 een van de twee glasovens sluiten. Daardoor dreigt ontslag voor 142 werknemers. Het personeel is maandagmiddag ingelicht, bevestigt FNV-bestuurder Joosje de Lang.

EGFN, onderdeel van Nippon Electric Glass, wil door de afnemende vraag naar het product de glasoven in Westerbroek sluiten. Naast de mogelijke ontslagen worden tijdelijke contracten niet verlengd. Ook medewerkers met flexibele contracten verliezen waarschijnlijk hun baan. In totaal werken bij EGFN 380 vaste medewerkers.

EGFN is sterk afhankelijk van de auto-industrie; de glasvezels die het bedrijf maakt worden gebruikt voor kunststof onderdelen voor auto’s. Het bedrijf had het al moeilijk, in 2019 werd al gesproken over mogelijke ontslagen. De coronacrisis geeft de doorslag om een van de twee glasovens dicht te doen.

De ondernemingsraad van EGFN is maandag gevraagd advies uit te brengen over het voorgenomen besluit. Met de vakbonden worden afspraken gemaakt over een sociaal plan.