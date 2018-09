Onthulling Audi’s in achtertuin Tesla

Het luxe automerk Audi wil tussen nu en 2025 met twaalf nieuwe elektrische modellen de aanval openen op Tesla. De onthulling van de E-Tron crossover staat voor maandag gepland op een autoshow in San Francisco, praktisch de achtertuin van Tesla.

De twaalf elektrische Audi’s moeten goed worden voor ongeveer een derde van de leveringen, zo liet het onderdeel van het Volkswagen-imperium weten. Audi werkt bij de technologische ontwikkeling in opdracht van zijn moederbedrijf nauw samen met Porsche, het andere luxemerk van Volkswagen.

Tesla had lang het rijk min of meer alleen in de wereld van de elektrische auto’s. Inmiddels melden zich steeds meer concurrenten aan het front, inclusief de grote, gevestigde autobouwers.